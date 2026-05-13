МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X назвал Украину полицейским государством, управляемым коррумпированной элитой.
"Почему украинцы не восстают против коррумпированной и жестокой диктатуры Зеленского? Дело в том, что Украина — это жестокое полицейское государство, управляемое коррумпированной элитой, поддерживаемой влиятельными силами ЕС и Великобритании, а также их СМИ. Никакое инакомыслие не допускается. Приоритет — выживание", — написал он.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.