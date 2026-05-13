"Уберем его". На Западе сделали резкое заявление о свержении Зеленского - РИА Новости, 13.05.2026
19:27 13.05.2026 (обновлено: 20:26 13.05.2026)
"Уберем его". На Западе сделали резкое заявление о свержении Зеленского

Меркурис: скандал с НАБУ — часть плана по свержению Зеленского

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что обострение коррупционного скандала на Украине может быть связано с планом Запада по свержению Владимира Зеленского.
  • По мнению аналитика, некоторые люди в Киеве, Вашингтоне и других странах считают, что Зеленский мешает вступлению в силу соглашений, заключенных в Анкоридже.
  • Причиной возможного плана может быть непримиримая позиция Зеленского по территориальным уступкам.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обострение коррупционного скандала на Украине может быть связано с планом Запада по свержению Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Возможно, есть люди в Киеве, а также в Вашингтоне и в других странах, которые считают, что проблема заключается именно в Зеленском. Именно он мешает вступлению в силу соглашений, заключенных в Анкоридже. Они, вероятно, думают: "Давайте усилим давление на Зеленского. Давайте даже уберем его, если сможем. И тогда удастся заключить соглашение с Россией, которое стабилизирует ситуацию и предотвратит неконтролируемый крах Украины", — отметил он.
По мнению аналитика, причиной может быть непримиримая позиция главы киевского режима по территориальным уступкам. Как считает Меркурис, Зеленский "никогда не откажется ни от одного миллиметра территории где бы то ни было".
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны".
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остаются Верховная рада и ее спикер.
