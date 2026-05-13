"Хуже не придумать". СМИ забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый коррупционный скандал стал серьезной проблемой для Владимира Зеленского, пишет Politico.
- Издание добавляет, что расследование антикоррупционного бюро против близкого окружения главы киевского режима мешает принятию Украины в ЕС.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Новый коррупционный скандал стал кошмаром для главы киевского режима, пишет Politico.
"Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать", — говорится в публикации.
"Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что он добивается скорейшего принятия Украины в ЕС, однако расследование антикоррупционного бюро против его близкого окружения сильно мешает этому.
Издание напоминает, что Зеленский призвал принять страну в союз уже в следующем году, однако лидеры блока назвали эту цель нереалистичной, учитывая невыполненные Киевом нормативы.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Издание напоминает, что Зеленский призвал принять страну в союз уже в следующем году, однако лидеры блока назвали эту цель нереалистичной, учитывая невыполненные Киевом нормативы.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.