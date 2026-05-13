В Киеве рассказали об атаке на Зеленского
04:33 13.05.2026 (обновлено: 11:04 13.05.2026)
В Киеве рассказали об атаке на Зеленского

Welt: обвинение в отношении Ермака можно рассматривать как атаку на Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинение, которое НАБУ предъявило экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, можно рассматривать как атаку на главу киевского режима, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
  • По словам журналиста, на Украине существует опасение, что расследование в отношении Ермака может быть сигналом главе киевского режима из Вашингтона, направленным с целью заключить мир с Россией.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинение, которое НАБУ предъявило экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, можно рассматривать как атаку на главу киевского режима, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Эти атаки на Ермака можно рассматривать как атаку на самого Владимира Зеленского", — сказал он.
По словам журналиста, на Украине существует опасение, что расследование в отношении Ермака может быть сигналом главе киевского режима из Вашингтона, направленным с целью заключить мир с Россией.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Вчера ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
