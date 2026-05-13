МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвинения бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в его адрес усилят контроль над действиями главы киевского режима, пишет The European Conservative.
"Заявления Мендель, вероятно, усилят дискуссию об управлении и коррупции в Украине во время войны. Президент Украины последовательно отстаивал свое решение не проводить выборы во время конфликта, утверждая, что введение военного положения запрещает проведение общенациональных выборов", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что Зеленский неоднократно подвергался критике. Тем не менее, сейчас заявления Мендель еще больше усиливают давление на главу киевского режима, особенно на фоне обвинений в адрес бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака, поясняет автор.
Бывший пресс-секретарь Зеленского в понедельник дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По словам Мендель, Зеленский говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.