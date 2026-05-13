Здунов: Мордовия помогает семьям бюджетников с арендой жилья

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Семьи Мордовии сейчас получают помощь в аренде жилья, рассказал глава региона, председатель комиссии Государственного совета по направлению "Семья" Артем Здунов.

Заявление прозвучало во время пресс-конференции, посвященной старту приема заявок на первый конкурс "Семейная столица России".

"Первые опросы показали, что семьям, особенно молодым, которые живут с родителями, или снимают за достаточно большие деньги квартиры, нужно жилье. Поэтому мы предоставляем аренду жилья", – отметил Здунов.

По словам главы республики, льготная аренда предоставляется в новых благоустроенных домах с отделкой. Семьи платят квартплату по тарифам управляющих компаний плюс около 1 тысячи рублей сверху в качестве арендной платы.

"Есть, конечно, требования. Это рождение ребенка и работа родителей в бюджетной сфере республики. Потом, если рождается второй, третий ребенок, мы вообще эту квартиру передаем семье – стоимость выкупа в зависимости от количества детей и трудового стажа может быть практически нулевой. Молодые семьи имеют возможность те средства, которые им выделялись от бюджета при рождении ребенка, направить на покупку элементарной техники, инвентаря, мебели. Эта программа уже в действии", – сообщил Здунов.

Также глава республики рассказал о других практиках поддержки семей, которые действуют в регионе.

"В школах мы предоставляем горячее питание, всем детям из многодетных семей - бесплатно и из учета нуждаемости, следим за его качеством. У нас работает городское семейное такси – и мы следим за тарифами. Я уже неоднократно говорил, что нам сейчас важно покупать большое количество многоместных машин, потому что их востребованность растет", – подчеркнул Здунов.

Также, по словам главы региона, при открытии любой площадки в республике обращают внимание на удобство заезда с детскими колясками. В общественных местах и социальных учреждениях оборудуют комнаты матери и ребенка.

"Начали с Дома Республики", – отметил Здунов.

Глава региона отметил, в Мордовии работодатели раз в месяц предоставляют мамам дополнительный выходной – "мамин день".

Старт всероссийскому конкурсу "Семейная столица России" был дан 23 апреля в Саранске, на площадке Всероссийской конференции по развитию медицины здорового долголетия. В конкурсе могут принять участие города с населением свыше 100 тысяч человек, в которых создаются наиболее комфортные условия для семей.