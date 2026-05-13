Горящее на востоке Москвы здание тушат более 140 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Для тушения горящего на востоке Москвы здания привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов и пожарный поезд.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд, привлечены для тушения горящего на востоке Москвы здания, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что спасатели ликвидируют пожар в Москве на улице Вернисажная на площади 200 квадратных метров, согласно сервису "Яндекс.Карты", рядом находится стадион "Измайлово" и Измайловский кремль. Позже площадь пожара увеличилась до 3 тысячи "квадратов", пять человек спасено. Позднее МЧС сообщило об обрушении кровли горящего здания на площади 2,5 тысячи "квадратов".

"В настоящее время к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд", - говорится в сообщении.