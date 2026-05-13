11:54 13.05.2026
Стартовал прием заявок на комплекс услуг в хабаровском центре "Мой бизнес"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Хабаровского края запустил со среды прием заявок на получение комплексных услуг, где предполагается в этом месяце семь направлений, сообщает пресс-служба правительства региона.
Комплексная услуга — это не разовая консультация по предложенному центром "Мой бизнес" направлению, а системная помощь — от разработки сайта до размещения на электронных площадках.
"В условиях высокой конкуренции бизнесу уже недостаточно просто производить качественный продукт — нужно уметь грамотно его упаковать, продвигать и доносить до клиента. Комплексные услуги — это работа "под ключ", которую мы проводим вместе с предпринимателем и проверенным подрядчиком, решая конкретную задачу и доводя ее до реального результата: работающего сайта, настроенной рекламы или понятной финансовой модели", - подчеркнула директор краевого центра "Мой бизнес" Ксения Прохорова, ее слова приводит пресс-служба.
В мае предпринимателям доступны семь направлений комплексных услуг. Это разработка сайта, цифровизация бизнеса, настройка и подключение к системе "Честный знак", содействие в размещении на электронных торговых площадках, диагностика бизнеса, разработка стратегических и финансовых решений, услуги по продвижению.
Есть обязательное условие: комплексные услуги доступны предпринимателям, которые официально зарегистрированы как субъекты малого и среднего бизнеса и ведут деятельность на территории Хабаровского края. Компания также должна быть действующей – не в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
Поддержка предпринимателям в регионе оказывается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
