Замгубернатора Белгородской области уволили из-за утраты доверия

БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора - министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин освобожден от должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

По словам его адвоката, расследование дела бывшего чиновника завершено, и из обвинения Зайнуллина исключена статья о мошенничестве. Вместе с тем ему вменены особо крупная растрата и получение взятки в особо крупном размере.