Замгубернатора Белгородской области уволили из-за утраты доверия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия.
- В конце июня 2025 года его арестовали по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
- Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора - министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин освобожден от должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
«
"Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области - министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (увольнение в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства - ред.)", - говорится в сообщении.
В начале октября Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей. Вместе с ним ответчиками по иску проходили еще пять человек и фирмы ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
По словам его адвоката, расследование дела бывшего чиновника завершено, и из обвинения Зайнуллина исключена статья о мошенничестве. Вместе с тем ему вменены особо крупная растрата и получение взятки в особо крупном размере.