Рейтинг@Mail.ru
Замгубернатора Белгородской области уволили из-за утраты доверия - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 13.05.2026
Замгубернатора Белгородской области уволили из-за утраты доверия

Замгубернатора Белгородской области Зайнуллина уволили из-за утраты доверия

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиРустэм Зайнуллин
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия.
  • В конце июня 2025 года его арестовали по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
  • Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Заместитель губернатора - министр имущественных и земельных отношений Белгородской области Рустэм Зайнуллин освобожден от должности в связи с утратой доверия, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
«
"Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области - министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (увольнение в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства - ред.)", - говорится в сообщении.
В конце июня 2025 года суд в Белгороде арестовал Зайнуллина по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
В начале октября Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина по иску Генпрокуратуры 925 миллионов рублей. Вместе с ним ответчиками по иску проходили еще пять человек и фирмы ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв".
По словам его адвоката, расследование дела бывшего чиновника завершено, и из обвинения Зайнуллина исключена статья о мошенничестве. Вместе с тем ему вменены особо крупная растрата и получение взятки в особо крупном размере.
Бывшая заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова во время оглашения приговора в Ленинском суде Краснодара. 13 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Экс-замгубернатора Кубани приговорили к 5,5 года условно за мошенничество
Вчера, 15:53
 
Белгородская областьБелгородРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала