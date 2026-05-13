Захарова: Зеленскому надо обратиться к гадалке Ермака для борьбы с Россией

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, который жалуется в СМИ на атаки на Украину, может попросить гадалку экс-руководителя своего офиса Андрея Ермака "подшаманить", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве "разрешил", значит, и атаку с таким же успехом "отменит". Да и "гадалка" Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась - может подшаманить", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя недовольство Зеленского.
На минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского, "позволяющий" провести парад на Красной площади в честь Дня Победы, отметив, что глава киевского режима мог вспомнить времена своего участия в КВН.
Во вторник украинское издание Hromadske сообщало со ссылкой на заявление прокурора, что экс-глава офиса Зеленского Ермак переписывался с гадалкой по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.