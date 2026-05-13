МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, который жалуется в СМИ на атаки на Украину, может попросить гадалку экс-руководителя своего офиса Андрея Ермака "подшаманить", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во вторник украинское издание Hromadske сообщало со ссылкой на заявление прокурора, что экс-глава офиса Зеленского Ермак переписывался с гадалкой по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.