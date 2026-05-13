19:04 13.05.2026
Захарова прокомментировала пристрастие Ермака к услугам гадалки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала отсылку к повестям Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", комментируя сообщения СМИ об использовании услуг гадалки экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
В своем Telegram-канале дипломат привела информацию СМИ о том, что Ермак пользовался услугами киевской гадалки. С ее помощью он пытался навести порчу на глав антикоррупционных ведомств и принимал кадровые решения, следует из этих данных.
"Вечера на хуторе близ Банковой", - написала Захарова.
Повести Гоголя, к которым сделала отсылку дипломат, полны сверхъестественного. Их действие разворачивается на Украине.
