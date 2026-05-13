Захарова отметила намек Мендель на пристрастие Зеленского к наркотикам

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель "дала ему пендель", намекнув на пристрастие главы киевского режима к запрещенным веществам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На днях экс-соратница Зеленского отметила в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что тот после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии.
"Юлия Мендель дала Зеленскому пендель. <...> Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится. Ну, извините, пожалуйста, это то, что говорили мы на протяжении всех этих лет", — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Мендель долго и плотно работала с Зеленским и лично видела, как он себя ведет.
"Нужно отдать должное: она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов, таких подготовок к интервью, к встречам, а возвращался другим человеком. Чем он занимался 15 минут в уборной, для нее загадка, но она еще много другого интересного рассказала", — пояснила дипломат.
Захарова добавила, что те, кто работал с Зеленским в сфере шоу-бизнеса на различных мероприятиях, помнят о его пристрастии к запрещенным веществам, они это видели и всегда знали.
Представитель МИД также вспоминала о разговоре, который состоялся у нее с одним европейским дипломатом еще до разрыва отношений Европы с Москвой. Он рассказал ей, что среди руководителей ЕС распространено употребление запрещенных веществ. Вероятно, на этой почве они нашли общий язык с Зеленским.
12 мая, 07:13