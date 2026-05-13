Рейтинг@Mail.ru
Захарова отметила намек Мендель на пристрастие Зеленского к наркотикам - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 13.05.2026 (обновлено: 10:11 13.05.2026)
Захарова отметила намек Мендель на пристрастие Зеленского к наркотикам

Захарова: Мендель "дала пендель" Зеленскому, намекнув на его наркозависимость

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мендель "дала пендель" Зеленскому, намекнув на его пристрастие к запрещенным веществам, заявила Захарова.
  • Россия указывала на это на протяжении последних лет.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель "дала ему пендель", намекнув на пристрастие главы киевского режима к запрещенным веществам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На днях экс-соратница Зеленского отметила в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что тот после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В ЕС рассказали о бешенстве, охватившем Каллас после откровений Мендель
Вчера, 03:13
"Юлия Мендель дала Зеленскому пендель. <...> Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится. Ну, извините, пожалуйста, это то, что говорили мы на протяжении всех этих лет", — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, Мендель долго и плотно работала с Зеленским и лично видела, как он себя ведет.
«

"Нужно отдать должное: она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов, таких подготовок к интервью, к встречам, а возвращался другим человеком. Чем он занимался 15 минут в уборной, для нее загадка, но она еще много другого интересного рассказала", — пояснила дипломат.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Шутки кончились". США и ЕС обратились к Зеленскому
Вчера, 08:00
Захарова добавила, что те, кто работал с Зеленским в сфере шоу-бизнеса на различных мероприятиях, помнят о его пристрастии к запрещенным веществам, они это видели и всегда знали.
Представитель МИД также вспоминала о разговоре, который состоялся у нее с одним европейским дипломатом еще до разрыва отношений Европы с Москвой. Он рассказал ей, что среди руководителей ЕС распространено употребление запрещенных веществ. Вероятно, на этой почве они нашли общий язык с Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Мендель рассказала, чем ее поразил Зеленский
12 мая, 07:13
 
В миреВладимир ЗеленскийЮлия МендельМоскваМария ЗахароваЕвросоюзЕвропаТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала