Заявления Каллас находятся вне ее мандата, заявила Захарова

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, которая отметилась рядом скандальных заявлений о России, озвучивает чужие идеи, находящиеся вне ее мандата, и непонятно, кто ей их диктует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Каллас в понедельник допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Захарова для РИА Новости одним словом прокомментировала это заявление: "Зря".
"Очевидно, что кто-то что-то там такое ей (Каллас - ред.) пишет, кто-то ее куда-то направляет, это понятно. Только никто не может понять, кто ей это поручал. А знаете, почему они это не могут понять? Потому что вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что в Европейском союзе все больше людей задаются вопросами, кто такая Кая Каллас и от чьего лица она говорит.
"Это похоже уже на "Маппет-шоу", когда веселые поросята, лягушечки, какие-то другие персонажи, девочки, мальчики, ребята - они вроде как произносят какие-то слова, открывают рот... Взрослеют дети, они начинают понимать, что это не веселый лягушонок Кермит говорит, а что сидит актер, который придумал этого персонажа", - пояснила Захарова.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив, что Россия совершила "нападения" на несколько десятков стран, в том числе в Африке. Захарова ранее отмечала, что подобные заявления Каллас отражают уровень ее знаний школьной программы.
