Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что употребление запрещенных веществ распространено среди европейского руководства.

Захарова прокомментировала слова Юлии Мендель о поведении Зеленского.

По мнению Захаровой, европейцы не замечают неадекватного поведения Зеленского, так как «они сами такие же».

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспоминала рассказы европейского дипломата о том, что употребление запрещенных веществ является распространенным явлением среди европейского руководства.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в интервью Такеру Карлсону о том, что Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии.

Захарова, комментируя слова Мендель, вспоминала о разговоре, который состоялся у нее с одним европейским дипломатом еще до разрыва отношений Европы с Москвой.

Она спросила своего европейского коллегу, понимают ли в европейских столицах, что Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, которое, очевидно, связано с употреблением запрещенных веществ.

"Знаете, что он сказал? "Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена"… я думала, он скажет: "среди элиты стран Европейского союза", а он сказал не "среди элиты", а "среди руководства, руководящего состава",- поделилась Захарова в эфире радио Sputnik

По ее словам, в Европе это давно не считается каким-то преступлением или поводом кого-то дискредитировать, поэтому сами европейцы не замечают неадекватного поведения Зеленского , так как "они сами такие же".

"Они за этим и приезжают, мне кажется. Они туда (в Киев - ред.) приезжают, и я всегда задавала вопрос, что они там все делают в таком количестве",- отметила она.

Как призналась дипломат, со временем она поняла, что европейцы, видимо, нашли себе компаньона, который может входить в такое же состояние, как и они, они начинают говорить на одном языке.