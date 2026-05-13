Захарова: в Европе среди руководства распространены запрещенные вещества - РИА Новости, 13.05.2026
09:12 13.05.2026 (обновлено: 09:25 13.05.2026)
Захарова: в Европе у руководства распространено употребление запрещенных веществ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что употребление запрещенных веществ распространено среди европейского руководства.
  • Захарова прокомментировала слова Юлии Мендель о поведении Зеленского.
  • По мнению Захаровой, европейцы не замечают неадекватного поведения Зеленского, так как «они сами такие же».
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспоминала рассказы европейского дипломата о том, что употребление запрещенных веществ является распространенным явлением среди европейского руководства.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в интервью Такеру Карлсону о том, что Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии.
Захарова, комментируя слова Мендель, вспоминала о разговоре, который состоялся у нее с одним европейским дипломатом еще до разрыва отношений Европы с Москвой.
Она спросила своего европейского коллегу, понимают ли в европейских столицах, что Зеленский демонстрирует неадекватное поведение, которое, очевидно, связано с употреблением запрещенных веществ.
"Знаете, что он сказал? "Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена"… я думала, он скажет: "среди элиты стран Европейского союза", а он сказал не "среди элиты", а "среди руководства, руководящего состава",- поделилась Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, в Европе это давно не считается каким-то преступлением или поводом кого-то дискредитировать, поэтому сами европейцы не замечают неадекватного поведения Зеленского, так как "они сами такие же".
"Они за этим и приезжают, мне кажется. Они туда (в Киев - ред.) приезжают, и я всегда задавала вопрос, что они там все делают в таком количестве",- отметила она.
Как призналась дипломат, со временем она поняла, что европейцы, видимо, нашли себе компаньона, который может входить в такое же состояние, как и они, они начинают говорить на одном языке.
"Я начала понимать, что для них Зеленский свой человек, потому что он делает так и то, что делают они",- резюмировала Захарова.
