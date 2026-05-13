В Калуге задержали предполагаемого соучастника убийства спортсмена Исаева
18:30 13.05.2026 (обновлено: 18:43 13.05.2026)
В Калуге задержали предполагаемого соучастника убийства спортсмена Исаева

МВД: в Калуге задержали предполагаемого соучастника убийства спортсмена Исаева

© Фото : @_venom_90Дмитрий Исаев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предполагаемый соучастник убийства спортсмена Дмитрия Исаева задержан в Калуге, он находился рядом с нападавшим, помогая ему, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным СУСК и прокуратуры, убийство чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева произошло в ночь на 7 мая, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Стрелявшему было предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
Калуге мои коллеги задержали еще одного фигуранта резонансного уголовного дела об убийстве 35-летнего местного жителя... В настоящее время предполагаемый сообщник – 53-летний житель города Калуги – также задержан. По имеющимся данным, он неоднократно высказывал в адрес потерпевшего угрозы убийством и в момент совершения преступления находился рядом с нападавшим, помогая ему", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119, 33 и 105 УК РФ, уточнила официальный представитель МВД РФ.
