09:56 13.05.2026 (обновлено: 10:54 13.05.2026)
В Брянской области задержали россиянина, собиравшего секретные данные

ФСБ задержала россиянина, собиравшего сведения о работе брянских пограничников

БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Гражданина России задержали за сбор данных, составляющих государственную тайну, о деятельности брянского пограничного управления, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.
«
"Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ… осуществившего сбор сведений, раскрывающих деятельность ПУ ФСБ России по Брянской области по защите и охране государственной границы… Совокупность целенаправленно полученных подозреваемым данных составила государственную тайну", - рассказала пресс-служба.
По данным УФСБ, подозреваемый собирал данные для занятия контрабандой в качестве руководителя международного организованного преступного сообщества.
"Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
