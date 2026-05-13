В Брянской области задержали россиянина, собиравшего секретные данные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области задержали россиянина за сбор данных, составляющих государственную тайну.
- Он собирал сведения о деятельности пограничного управления ФСБ России по Брянской области.
БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Гражданина России задержали за сбор данных, составляющих государственную тайну, о деятельности брянского пограничного управления, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.
«
"Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ… осуществившего сбор сведений, раскрывающих деятельность ПУ ФСБ России по Брянской области по защите и охране государственной границы… Совокупность целенаправленно полученных подозреваемым данных составила государственную тайну", - рассказала пресс-служба.
По данным УФСБ, подозреваемый собирал данные для занятия контрабандой в качестве руководителя международного организованного преступного сообщества.
"Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", - добавили в ведомстве.