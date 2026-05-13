10:52 13.05.2026 (обновлено: 11:15 13.05.2026)
Путин назвал сбережение языка основой суверенного развития общества

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей I Петербургского Международного филологического форума.
  • Он отметил, что сбережение языка — это основа суверенного развития общества и государства.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей I Петербургского Международного филологического форума "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России", посвящённого 90-летию со дня рождения Л.А. Вербицкой, отметив, что сбережение языка - это основа суверенного развития общества и государства.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия I Петербургского Международного филологического форума "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России"... Сбережение языка, культуры, исторической памяти – это основа суверенного, уверенного развития общества и государства", - говорится в приветствии.
Путин подчеркнул, что встреча посвящена 90-летию со дня рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой - известного учёного, талантливого педагога и наставника, яркого, неординарного и увлечённого человека. По словам президента, своим истинным призванием она считала заботу о сохранении русского языка, всегда твёрдо отстаивала идеалы отечественной культуры, вносила большой личный вклад в продвижение гуманитарного знания и совершенствование высшего образования в нашей стране, была одним из инициаторов создания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
Президент рассчитывает, что в ходе форума отечественные филологи и лингвисты, иностранные эксперты, преподаватели школ и вузов, представители органов власти обсудят широкий круг проблем, связанных с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрением новых, прогрессивных педагогических методик.
"Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего", - заключил президент.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поприветствовал участников форума, выразив уверенность в том, что он станет новым шагом в укреплении позиций русского языка как основы единства страны и связей с единомышленниками за рубежом.
"Уверен, что форум станет новым шагом в укреплении позиций русского языка как основы духовного единства многонациональной России и связей с единомышленниками за рубежом", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства России.
Мишустин отметил, что правительство ведет работу по внедрению инновационных методик и повышению качества преподавания в сфере изучения русского языка.
