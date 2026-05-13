Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 13.05.2026 (обновлено: 15:39 13.05.2026)
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/MAXАвтомобиль после атаки украинского дрона в селе Бессоновка Белгородской области
Автомобиль после атаки украинского дрона в селе Бессоновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Настоящий Гладков/MAX
Автомобиль после атаки украинского дрона в селе Бессоновка Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ.
  • Среди них — три сотрудника сельхозпредприятия и водитель автомобиля.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Три сотрудника сельхозпредприятия и водитель автомобиля ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгородский округ под атаками беспилотников ВСУ. Ранены четыре мирных жителя. В селе Бессоновка от удара дрона по легковому автомобилю ранены двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук. У второго мужчины множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что от атаки второго дрона в том же месте ранен еще один сотрудник. В Бессоновской амбулатории ему диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины. Помощь оказана, бригады скорой доставляют троих пострадавших в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, уточнил губернатор.
"В поселке Разумное беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен водитель. Медики городской больницы №2 города Белгорода оказывают мужчине с непроникающим ранением живота всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", - подчеркнул глава области.
Кроме того, по словам Гладкова, в селе Таврово беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась кровля, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждены два легковых автомобиля в поселках Майский и Черемошное, а в поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, повредив три автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала