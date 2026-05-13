Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Три сотрудника сельхозпредприятия и водитель автомобиля ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгородский округ под атаками беспилотников ВСУ. Ранены четыре мирных жителя. В селе Бессоновка от удара дрона по легковому автомобилю ранены двое сотрудников сельхозпредприятия. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения головы, шеи, спины и рук. У второго мужчины множественные осколочные ранения рук, ног, головы, шеи и грудной клетки", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что от атаки второго дрона в том же месте ранен еще один сотрудник. В Бессоновской амбулатории ему диагностировали множественные осколочные ранения головы и спины. Помощь оказана, бригады скорой доставляют троих пострадавших в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, уточнил губернатор.
"В поселке Разумное беспилотник нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен водитель. Медики городской больницы №2 города Белгорода оказывают мужчине с непроникающим ранением живота всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено", - подчеркнул глава области.
Кроме того, по словам Гладкова, в селе Таврово беспилотник атаковал частный дом, в результате чего загорелась кровля, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждены два легковых автомобиля в поселках Майский и Черемошное, а в поселке Октябрьский FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия, повредив три автомобиля.
