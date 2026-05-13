Велогонщик Власов занял 14-е место на пятом этапе "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 14-е место на пятом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Пятый этап протяженностью 203 км прошел в среду по маршруту Прая-а-Маре - Потенца. Победу одержал испанец Игор Арриета из команды UAE Team Emirates (5 часов 7 минут 51 секунда), вторым финишировал португалец Альфонсу Эулалиу (отставание - 2 секунды) из Bahrain Victorious, тройку лучших замкнул уругваец Томас Силва (+51) из XDS Astana Team. Власов отстал от лидера на 7 минут 13 секунд.
Арриета упал на влажной от дождя трассе за 13 км до финиша и уступил лидерство Эулалиу, но через 7 км уже сам португалец потерял равновесие. Обоим лидерам потребовалась замена велосипедов. За 2,2 км до финиша Арриета, следовавший за португальцем, ошибся на развилке и свернул не в ту сторону, что в итоге не помешало ему обогнать Эулалиу.
Эулалиу вышел на первое место в генеральной классификации со временем 21 час 27 минут 43 секунды, вторым идет Арриета (+2.51), тройку замыкает итальянец Кристиан Скарони из XDS Astana Team (+3.34). Власов идет 38-м, уступая лидеру 10 минут 18 секунд.
Шестой этап многодневки протяженностью 142 км пройдет в четверг.