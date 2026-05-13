Рейтинг@Mail.ru
Велогонщик Власов занял 14-е место на пятом этапе "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 13.05.2026
Велогонщик Власов занял 14-е место на пятом этапе "Джиро д'Италия"

Российский велогонщик Власов занял 14-е место на пятом этапе "Джиро д'Италия"

© Фото : Пресс-служба BORA – hansgroheРоссийский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов
Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Пресс-служба BORA – hansgrohe
Российский велогонщик BORA – hansgrohe Александр Власов . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занял 14-е место на пятом этапе "Джиро д'Италия".
  • Победу на этапе одержал испанец Игор Арриета из команды UAE Team Emirates.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 14-е место на пятом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Пятый этап протяженностью 203 км прошел в среду по маршруту Прая-а-Маре - Потенца. Победу одержал испанец Игор Арриета из команды UAE Team Emirates (5 часов 7 минут 51 секунда), вторым финишировал португалец Альфонсу Эулалиу (отставание - 2 секунды) из Bahrain Victorious, тройку лучших замкнул уругваец Томас Силва (+51) из XDS Astana Team. Власов отстал от лидера на 7 минут 13 секунд.
Велоспортсмены во время этапа Джиро д'Италия - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Россиянка Валгонен одержала победу в двухдневной велогонке в Италии
11 мая, 14:26
Арриета упал на влажной от дождя трассе за 13 км до финиша и уступил лидерство Эулалиу, но через 7 км уже сам португалец потерял равновесие. Обоим лидерам потребовалась замена велосипедов. За 2,2 км до финиша Арриета, следовавший за португальцем, ошибся на развилке и свернул не в ту сторону, что в итоге не помешало ему обогнать Эулалиу.
Эулалиу вышел на первое место в генеральной классификации со временем 21 час 27 минут 43 секунды, вторым идет Арриета (+2.51), тройку замыкает итальянец Кристиан Скарони из XDS Astana Team (+3.34). Власов идет 38-м, уступая лидеру 10 минут 18 секунд.
Шестой этап многодневки протяженностью 142 км пройдет в четверг.
Майя Гурбанбердиева - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Русская чемпионка решилась на отчаянный шаг. Кто еще делал такое?
25 апреля, 13:00
 
СпортВелоспортBahrain VictoriousДжиро д'ИталияUAE Team Emirates
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала