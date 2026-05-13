Владимир Молчанов: причина смерти, биография и карьера
17:40 13.05.2026

Судьба и причина смерти Владимира Молчанова

Телеведущий Владимир Молчанов
Телеведущий Владимир Молчанов
Оглавление
Его называли главным бунтарем и одновременно последним интеллигентом советской эпохи. В жизни Владимира Молчанова были и оглушительные триумфы, и опасные журналистские расследования.
Как сложилась судьба бескомпромиссного журналиста?

Биография

Будущий кумир эпохи перестройки родился в Москве 7 октября 1950-го. Его окружала творческая атмосфера: отец, Кирилл Молчанов, был выдающимся советским композитором, а мама, Марина Пастухова-Дмитриева, блистала на сцене театра и в кино. Крестной мамой маленького Володи стала Ольга Книппер-Чехова — вдова писателя Антона Чехова.
Мальчик рос в дружной атмосфере, а его главным проводником во взрослую жизнь стала старшая сестра — знаменитая советская теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева.
Подражая Анне, Володя тоже всерьез увлекся большим теннисом и даже стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде. Чуть позже спорт уступил место книгам: Молчанов решил поступать на филологический факультет МГУ.

Карьера

После окончания университета в 1973 году журналист 13 лет проработал в Агентстве печати "Новости", где вел журналистские расследования нацистских преступлений. Затем перешел на телевидение — был комментатором программы "Время".

"До и после полуночи" — революция в эфире

Настоящий триумф случился в марте 1987-го, когда в эфир вышел первый выпуск его авторской программы "До и после полуночи".
Молчанов полностью сломал строгие номенклатурные рамки: вел эфир без бумажки, первым начал открыто говорить на запретные темы, звать в студию некогда опальных артистов и показывать клипы культовых западных групп вроде Pink Floyd.
В течение четырех лет Владимир Кириллович умудрялся совмещать ночные эфиры с ведением утренних "90 минут" и вечерней программы "Время".

Новая эпоха и уход в культуру

В августе 1991-го во время ГКЧП журналист работал в Белом доме, оставаясь на острие исторических событий. В новой России он триумфально вернулся в эфир, перезапустив свои культовые проекты на РТР и РЕН ТВ.
В 1996-м Владимир Кириллович окончательно ушел из новостной журналистики. Реализовал себя в документальном кино, сняв около 20 авторских фильмов, создал телецикл памяти советских композиторов.

Причина смерти

Финал жизни Владимира Кирилловича оказался омрачен тяжелыми испытаниями. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием, перенес несколько тяжелых операций и практически перестал появляться на публике.
Телеведущий и журналист Владимир Молчанов
Страшным ударом, окончательно подкосившим здоровье телеведущего, стала череда личных потерь. В конце 2022-го ушла из жизни его супруга — испанская журналистка Консуэло Сегура. Они познакомились еще в студенческие годы в МГУ и прожили вместе более 50 лет. Более того, в конце марта журналист потерял единственную дочь, что усугубило его состояние.
Сердце Владимира Молчанова остановилось в московской больнице 11 мая 2026-го на 76-м году жизни, оставив позади целую эпоху честного и благородного телевидения.
 
