Авторы ВКонтакте заработали за первый квартал 718 млн рублей
15:03 13.05.2026

Авторы ВКонтакте заработали за первый квартал 718 млн рублей

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. По итогам первого квартала 2026 года авторы заработали на 26% больше, чем годом ранее. Максимальный месячный доход одного автора составил 3,7 млн рублей.
Суммарный доход авторов через VK Донат за три месяца превысил 718 млн рублей. Рост отмечается и в VK Видео — количество пользователей, которые поддержали авторов донатами, удвоилось, а число авторов VK Доната увеличилось на 21%.
Больше всего аудитория поддержала авторов, которые создают контент о творчестве, рукоделии и хобби. Они собрали за квартал 193 млн рублей. На втором месте — образовательные проекты и преподаватели. Их сообщества заработали 129 млн рублей. Среди самых быстрорастущих направлений: контент о загородной жизни, танцах, науке, рецептах и азиатской культуре.
"VK Донат последовательно формирует культуру монетизации эксклюзивного контента. Мы видим, как пользователи активнее проявляют интерес к поддержке любимых авторов и уникальному контенту, а авторы быстрее адаптируются к этому формату и увеличивают свой доход", — поделилась руководитель направления "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.
VK Донат — это сервис для поддержки творчества авторов. Автор может благодарить пользователей доступом к уникальному контенту: раннему просмотру публикаций, закрытым постам, дополнительным фото и видео, участию в приватных чатах. Подписчики могут поддержать автора однократно или делать это ежемесячно.
По итогам 2025 года доходы креаторов через VK Донат составили рекордные 2,23 млрд рублей. В 2025 году авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в VK Видео, а в апреле этого года — в личных профилях ВКонтакте.
 
