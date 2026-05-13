Ученые предположили, где на самом деле обитали библейские "великаны"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Загадочный свиток из Британского музея возрастом около 3300 лет снова заставил ученых и любителей истории задаваться вопросом: существовали ли в древности люди исполинского роста?

Язвительное письмо

Речь идет о документе, который известен как "Анастаси I". Он хранится в коллекции музея с 1839 года. Ученые отмечают, что папирус, скорее всего, относится к периоду Нового царства в Египте, примерно к XIII веку до нашей эры.

Это не религиозный трактат и не царская хроника, а язвительное письмо одного египетского писца другому, все пропитанное сарказмом. Хори, автор послания, высмеивает коллегу Аменемопе за незнание географии и военного дела.

Тем не менее в тексте много конкретной информации: маршруты, города, расчеты провианта, опасности на дорогах. Для историков это бесценный источник — своего рода "полевой справочник" египетского военного чиновника.

Недавно его предоставили Ассоциации библейских исследований, что вызвало новый интерес к его возможной связи с библейскими сюжетами.

Загадочный народ

Особый интерес у специалистов вызвал один отрывок, который выделили сотрудники отдела библейских исследований.

Хори предупреждает об узком горном перевале, "кишащем шосу, которые прячутся в кустах", и описывая некоторых из них как существ "ростом в четыре или пять локтей, с головы до ног, свирепых на вид, с жестоким сердцем".

Египетский царский локоть — это примерно 52,3 сантиметра. Получается, что 4-5 локтей дают рост от двух с небольшим до 2,59 метра. Для того времени это были настоящие исполины.

"Это особенно интересно, если учесть, что главный пункт письма касается необходимости точности", — отмечают специалисты.

Интригует и совпадение географии: шосу кочевали по тем же землям, где библейские авторы помещали своих гигантов — в Ханаане и Заиорданье.

Великаны из Библии

Для сторонников исторической достоверности библейских преданий о великанах письмо становится очередным доказательством их существования. В шестой главе Книги бытия встречаются "нефилимы", название которых обычно переводится как "гиганты" или "падшие".

"В те дни были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им: это были сильные, издревле славные люди", — говорится в писании.

Согласно библейской традиции, нефилимы были уничтожены во время Всемирного потопа, хотя в более поздних текстах говорится, что их потомки не исчезли полностью.

В Книге чисел рассказывается о том, как израильтяне во время своего путешествия встретили огромных людей: "И увидели мы, что это сыны Анака, которые произошли от исполинов; и мы были для них как саранча, и они для нас как саранча".

В других источниках

Папирус Анастаси I далеко не единственный документ, намекающий на существование великанов. Существуют еще "тексты проклятий" — ритуальные надписи на глиняных фигурках, которые разбивали, чтобы магически уничтожить врагов.

Среди перечисленных враждебных племен встречаются имена, подозрительно похожие на "анаким" — название, связанное с великанами, упомянутыми в Библии.

© Фото : Public Domain Картина Тициана "Давид и Голиаф"

А на рельефах Рамзеса II, изображающих битву при Кадеше, пленные шасу показаны с подчеркнуто крупными чертами — хотя, по мнению искусствоведов, это может быть художественным приемом.