12:22 13.05.2026 (обновлено: 12:28 13.05.2026)
Прокуратура начала проверку после схода вагонов в Белгородской области

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/MAX
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов электропоезда в Белгородской области, сообщили в надзорном ведомстве.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов электропоезда в Белгородской области… Белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов находится на месте происшествия и координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", - говорится в сообщении в канале надзорного ведомства на платформе "Макс".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное — Томаровка", сошёл с рельсов - предварительно, из-за отсутствия около двух метров железнодорожного полотна, причиной чему могла стать детонация взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. В электричке находились 15 человек, одна женщина получила травмы и была госпитализирована.
