Как жил самый тяжелый человек в мире

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Самым тяжелым человеком в мире официально признан американец Джон Брауэр Миннок — его вес, 635 килограммов, занесен в "Книгу рекордов Гиннесса".

Как он этого добился? Почему его имя дважды фигурирует в книге рекордов?

В 12 лет — уже рекорд

Миннок родился 19 сентября 1941 года в городке Бейнбридж-Айленд, штат Вашингтон. Его отец работал машинистом, а мать — телефонным оператором. Никто из них не страдал полнотой, они вели активную жизнь, как и другие жители провинциальной глубинки.

При рождении Джон весил три килограмма, но потом начал стремительно полнеть — к 12 годам он набрал уже 133 килограмма. Такой вес считается избыточным даже для взрослого мужчины, а речь шла о ребенке. Кто-то из родственников неудачно пошутил, что его вес равен весу маленького слоненка.

Врачи посадили мальчика на жесткую диету, которая оказалась совершенно бесполезной. Самым странным было то, что Джон при этом не страдал обжорством и мог целыми днями обходиться без пищи.

Женился на худенькой

В 1963 году мужчина женился на девушке по имени Джин. Супруги вместе управляли единственной таксомоторной компанией в городе. Они даже попали в "Книгу рекордов Гиннесса" как супружеская пара с самой большой разницей в весе.

Супруга продержалась со своеобразным мужчиной больше 16 лет. Она родила Минноку двух сыновей, но потом все же не выдержала. Правда, горевал Джон недолго и уже через пару лет женился снова.

Госпитализация и рекордное похудение

Вес мужчины продолжал неуклонно расти, пока в марте 1978 года в возрасте 37 лет его не госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сердечной и дыхательной недостаточности.

У Миннока диагностировали массивный генерализованный отек, из-за которого в его организме скапливалась избыточная внеклеточная жидкость. По оценке эндокринолога доктора Роберта Шварца, около 408 килограммов его общей массы тела приходилось на жидкость.

Транспортировка Миннока в клинику была сопряжена с огромными сложностями. Потребовалось участие более десятка пожарных и спасателей, специально оборудованные носилки, а также паром, чтобы доставить его в Университетскую больницу в Сиэтле.

Через 16 месяцев его выписали. На тот момент его вес составлял 216 килограммов — пациент скинул 419 килограммов, что является самым большим показателем за всю историю наблюдений.

Повторная госпитализация

Несмотря на предыдущий успех, вскоре Джон снова начал набирать вес. Чуть больше года спустя, в октябре 1981-го, его снова госпитализировали — после того, как его вес удвоился.

Он умер 23 месяца спустя, 4 сентября 1983 года. На тот момент Джон весил 362 килограмма. Причиной смерти стала остановка сердца, а дыхательная недостаточность и рестриктивная болезнь легких усугубили состояние.