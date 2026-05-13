ВСУ за сутки потеряли до 310 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял до 310 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Белицкое, Приют, Доброполье, Торское, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18