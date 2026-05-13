ЦАХАЛ заявила о перехвате двух воздушных целей на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили две подозрительные воздушные цели на юге Ливана, в районе, где действовали войска ЦАХАЛ, сообщила в среду пресс-служба армии.

На этой неделе должны возобновиться переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов. Израиль настаивает на включении в повестку вопроса разоружения ливанского шиитского сопротивления и демилитаризации южных районов Ливана, граничащих с Израилем.