ЦАХАЛ заявила о перехвате двух воздушных целей на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили две подозрительные воздушные цели на юге Ливана, в районе, где действовали войска ЦАХАЛ, сообщила в среду пресс-служба армии.
В пресс-службе также сообщили, что на юге Ливана израильские военные зафиксировали запуск нескольких дронов-камикадзе, запущенных шиитским движением "Хезболлах". Беспилотники взорвались рядом с районом, где действовали военнослужащие ЦАХАЛ.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
На этой неделе должны возобновиться переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов. Израиль настаивает на включении в повестку вопроса разоружения ливанского шиитского сопротивления и демилитаризации южных районов Ливана, граничащих с Израилем.