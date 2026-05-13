Российский борец греко-римского стиля выиграл золото на ЧЕ до 17 лет

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский борец греко-римского стиля Инал Темерсултанов завоевал золото чемпионата Европы среди спортсменов до 17 лет в Самокове (Болгария).

В финале весовой категории до 51 кг россиянин одержал победу над представителем Швеции Исламом Исаевым.

Серебряным призером турнира стал россиянин Умар Богатырев, уступивший в финальной схватке категории до 45 кг представителю Азербайджана Али Джавадли. Бронзовую награду в весовой категории до 60 кг завоевал Михаил Степанов.

Ранее золотые медали завоевали Артем Ткаченко (до 48 кг), Эдем Пайзиев (до 55 кг), Аслан Дзуев (до 65 кг) и Федор Сухарев (до 110 кг). В рамках соревнований по греко-римской борьбе россияне взяли пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.