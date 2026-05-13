Умер телеведущий Владимир Молчанов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Советский и российский телеведущий, автор программы "До и после полуночи" Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил в Telegram-канале журналист Юрий Рост.
"Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг . Потеря велика и невосполнима", — написал Рост.
По данным Telegram-канала Shot, Молчанов скончался в больнице, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он трудился в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.
Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".