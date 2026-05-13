ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен"* в районах населенных пунктов Рясное, Волоховка, Белый Колодезь и Вильча Харьковской области.
"Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей", - отмечает МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация