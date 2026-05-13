Подъемная платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья в подъезде жилого дома в Москве

Подъемная платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья в подъезде жилого дома в Москве

В СВАО установят более 40 подъемных платформ для маломобильных граждан

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 40 подъемных платформ для маломобильных граждан установят в СВАО в Москве в 2026 году, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Сорок одну подъемную платформу для маломобильных граждан установят в СВАО в этом году. Их смонтируют в подъездах многоквартирных домов, где живут инвалиды-колясочники, в соответствии с ранее поданными ими заявками", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Отмечается, что специалисты уже начали работы по монтажу и подключению 11 платформ - 8 наклонных и 3 вертикальные. После обследования и проектирования подъемники для маломобильных граждан планируют установить еще в 30 подъездах.

"Подать заявление на установку платформы можно на портале mos.ru или сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в разделе "Интернет-приемная". Для этого необходимы пост регистрация в Москве и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что согласно действующему Жилищному кодексу РФ, для установки подъемной платформы в подъезде не требуется проведение собрания или получение решения собственников помещений в многоквартирном доме.

"Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, созданные в каждом округе столицы. В подъездах с просторными холлами чаще всего устанавливают вертикальные подъемные платформы, напоминающие мини-лифты и позволяющие подниматься на высоту до четырех метров", - подчеркивается в сообщении.