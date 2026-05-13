Судно, вызвавшее спор Израиля и Украины, ожидает разгрузки в порту Турции

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Судно с российским зерном Panormitis, из-за которого в конце апреля возник скандал в отношениях Израиля и Украины, в настоящее время ожидает разгрузки в турецком порту Искендерун, выяснило РИА Новости на основе данных Marine Traffic.
Сухогруз Panormitis 30 апреля был вынужден покинуть израильский порт Хайфа, так как местная компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Отказ принять груз последовал после угроз со стороны Киева о том, что против израильских компаний могут быть введены западные санкции. Украина при этом обвинила Израиль в закупках зерна якобы из новых российских регионов.
Около двух недель сухогруз находился в нейтральных водах Восточного Средиземноморья и в итоге прибыл в район Искендеруна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в мае, что Москва с сожалением восприняла отказ израильской стороны в разгрузке сухогруза с зерном Panormitis. В МИД РФ также заявляли, что отказ в разгрузке зерна под давлением Киева ставит под угрозу продовольственную безопасность Израиля.
Министерство иностранных дел Израиля при этом заявляло, что власти Украины не предоставили Израилю никаких доказательств в поддержку своих обвинений в контексте скандала, связанного с судном с зерном, которое якобы было собрано с новых территорий РФ.