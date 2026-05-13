Песков ответил на вопрос о перевозке ядерных реакторов на "Урса Майор"
14:10 13.05.2026
Песков ответил на вопрос о перевозке ядерных реакторов на "Урса Майор"

Песков: Кремль не видел сообщений о перевозке ядерных реакторов на "Урса Майор"

Момент крушения российского судна Ursa Major. Кадр видео очевидца. Архивное фото
  • Российское грузовое судно "Урса Майор" потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море.
  • Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видел сообщений СМИ о том, что корабль "Урса Майор" якобы перевозил компоненты ядерных реакторов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кремль не видел сообщений СМИ о том, что затонувший в декабре 2024 года российский корабль "Урса Майор" якобы перевозил компоненты ядерных реакторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, мы не видели эту информацию. Нам нечего комментировать", - ответил Песков на вопрос о сообщениях в СМИ со ссылкой на расследование испанских властей, что корабль "Урса Майор" якобы перевозил компоненты ядерных реакторов, и предположениях, что груз якобы мог предназначаться для КНДР.
Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщал, что сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении.
