Песков ответил на вопрос о перевозке ядерных реакторов на "Урса Майор"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кремль не видел сообщений СМИ о том, что затонувший в декабре 2024 года российский корабль "Урса Майор" якобы перевозил компоненты ядерных реакторов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не видели эту информацию. Нам нечего комментировать", - ответил Песков на вопрос о сообщениях в СМИ со ссылкой на расследование испанских властей, что корабль "Урса Майор" якобы перевозил компоненты ядерных реакторов, и предположениях, что груз якобы мог предназначаться для КНДР.
Российское грузовое судно "Урса Майор", вышедшее из Санкт-Петербурга, потерпело крушение 23 декабря 2024 года в Средиземном море. Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России сообщал, что сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении.
