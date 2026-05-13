Солнцев оценил ход строительства сельской школы в Оренбургской области

УФА, 13 мая – РИА Новости. Строители возвели все три этажа школы в селе Ивановка Оренбургской области, где будут учиться более тысячи детей, идет строительство спортзала и столовой, сообщил губернатор Евгений Солнцев после посещения объекта.

"Посетил стройплощадку будущей школы в ЖК "Приуралье" села Ивановка. Это одна из двух школ, которые сейчас строятся в Оренбургском районе. Стоит отметить, что для жителей ЖК это долгожданный объект. Пока детям приходится учиться в соседнем Экодолье. Это вызывает некоторые неудобства", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.

По его словам, уже через год новая школа распахнет двери для учеников. Она будет рассчитана на 1 135 мест, ее площадь составит более 23 тысяч квадратных метров. В ней создадут инфраструктуру для химиков и физиков, будут развивать ИТ-направление. Слесарная и столярная мастерские для мальчиков, а также кабинет домоводства и швейная мастерская для девочек тоже предусмотрены, рассказал Солнцев.

"Сфера образования, безусловно, один из наших приоритетов. Это задачи национального проекта "Молодежь и дети" и народной программы "Единой России". Поэтому там, где действительно большая потребность, школы появляются в приоритетном порядке", - добавил он.

По данным губернатора, на объекте уже возведены все три этажа, идет строительство спортивного зала и столовой. Солнцев уточнил, что специалисты приступили к остеклению, наружные сети коммуникаций также подведены. Общая готовность на сегодня составляет 25 %, отметил глава региона.