Дмитриев пошутил, что Стармер объединил землян и инопланетян

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер объединил землян и инопланетные цивилизации ожиданием его отставки, пошутил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации - всех ждущих вашей отставки. Объединены Киром", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Во вторник утром британский кабмин провел совещание на Даунинг-стрит после провала правящей партии на местных выборах и призывов к отставке премьера со стороны десятков депутатов-лейбористов. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что шесть членов кабмина Великобритании намерены попросить Стармера уйти в отставку, однако после встречи некоторые члены кабмина опровергли эту информацию и выразили поддержку Стармеру.
Региональные выборы в Великобритании прошли в минувший четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1200 из более чем 2200 ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1400 мест.
