СМИ: США отменили планы по развертыванию в Польше четырех тысяч военных
22:24 13.05.2026 (обновлено: 22:37 13.05.2026)
СМИ: США отменили планы по развертыванию в Польше четырех тысяч военных

Американские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия США отменила планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных.
  • Отменена отправка в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Армия США отменила планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных, сообщает издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии.
В начале мая издание Stars and Stripes сообщало о планах американской армии развернуть около четырех тысяч военнослужащих в Польше и "других районах вдоль восточной границы НАТО".
"Армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование", - говорится в публикации.
Источник издания не раскрыл подробностей решения.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
