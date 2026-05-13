СМИ: США отменили планы по развертыванию в Польше четырех тысяч военных

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Армия США отменила планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных, сообщает издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии.
"Армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование", - говорится в публикации.
Источник издания не раскрыл подробностей решения.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.