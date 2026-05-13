В Минэнерго США заявили, что постоянно отслеживают ядерную сферу в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты круглосуточно отслеживают деятельность, связанную с ядерным оружием, по всему земному шару.
- Американские власти продолжают разрабатывать новые возможности мониторинга в сфере стратегических вооружений.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты круглосуточно отслеживают деятельность, связанную с ядерным оружием, по всему земному шару, утверждает заместитель министра энергетики и глава Национально управления ядерной безопасности страны Брэндон Уильямс на фоне окончания действия договора ДСНВ.
"Мы используем космические датчики, отслеживающие ядерные взрывы, что позволяет отслеживать подобную активность по всему миру, особенно в районах боевых действий и конфликтов", - сказал Уильямс во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос об американском мониторинге ядерной активности после истечения срока ДСНВ.
Замминистра подтвердил, что подобное наблюдение ведется круглосуточно и что американские власти продолжают разрабатывать новые возможности мониторинга в сфере стратегических вооружений.
Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.