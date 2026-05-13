Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго США заявили, что постоянно отслеживают ядерную сферу в мире - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 13.05.2026
В Минэнерго США заявили, что постоянно отслеживают ядерную сферу в мире

Уильямс: США постоянно следят за активностью в ядерной сфере в мире

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты круглосуточно отслеживают деятельность, связанную с ядерным оружием, по всему земному шару.
  • Американские власти продолжают разрабатывать новые возможности мониторинга в сфере стратегических вооружений.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты круглосуточно отслеживают деятельность, связанную с ядерным оружием, по всему земному шару, утверждает заместитель министра энергетики и глава Национально управления ядерной безопасности страны Брэндон Уильямс на фоне окончания действия договора ДСНВ.
"Мы используем космические датчики, отслеживающие ядерные взрывы, что позволяет отслеживать подобную активность по всему миру, особенно в районах боевых действий и конфликтов", - сказал Уильямс во время слушаний в сенате США, отвечая на вопрос об американском мониторинге ядерной активности после истечения срока ДСНВ.
Лавров о требованиях США к другим странам не покупать российскую нефть - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров рассказал, как США пытаются править миром
Вчера, 08:55
Замминистра подтвердил, что подобное наблюдение ведется круглосуточно и что американские власти продолжают разрабатывать новые возможности мониторинга в сфере стратегических вооружений.
Ранее истек срок действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент США Дональд Трамп заявил в тот же день, что эксперты по ядерному оружию должны разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое будет действовать долгое время.
Президент России Владимир Путин до этого объявлял, что после истечения срока ДСНВ РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп называл предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Кремле ответили на вопрос о сотрудничестве с США
Вчера, 13:49
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала