Россияне Ивин и Ольшанский отказались от права на "быстрый суд" в США

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Граждане России Сергей Ивин и Олег Ольшанский, экстрадированные из Болгарии в США, отказались от права на начало суда в установленные законом сроки, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Ближайшее организационное заседание по делу двух россиян все еще запланировано на 13 мая, а суд присяжных назначен на 1 июня.

Как следует из документов, которые изучило РИА Новости, защита отказалась от права на безотлагательное разбирательство, что позволяет отсрочить судебный процесс до 30 сентября включительно.

Подобные шаги, как правило, предпринимаются в интересах защиты, чтобы выиграть время на изучение объемных материалов дела и подготовку юридической стратегии.

По законам США , без подписания официальных отказов со стороны защиты процесс должен был начаться до 12 июня. Окончательное решение о переносе разбирательства на осень должен утвердить суд.

Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ , а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта.