Российский расчет "Гиацинт" за день поразил несколько целей ВСУ

КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Гвоздика".

"В ходе выполнения боевой задачи расчет уничтожил опорный пункт, пункт управления БПЛА, а также пресекли попытку наступления пехотной группы ВСУ на позиции российских подразделений, уничтожив более десяти военнослужащих ВСУ", - сообщил агентству военнослужащий.

По его словам, огневое поражение наносилось с закрытой огневой позиции по данным, полученным от разведывательных подразделений и операторов беспилотных систем.

"Слаженность расчета и своевременное получение разведданных позволили оперативно реагировать на изменение обстановки и гарантированно уничтожать выявленные цели. Противник понес потери в живой силе и огневых средствах", - сообщил он.

Применение орудий "Гиацинт-Б" в контрбатарейной борьбе и для поддержки российских подразделений продолжает демонстрировать высокую эффективность.