Российский расчет "Гиацинт" за день поразил несколько целей ВСУ - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 13.05.2026
Российский расчет "Гиацинт" за день поразил несколько целей ВСУ

Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийский расчет «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт и более десяти единиц живой силы на сумском направлении.
  • Огневое поражение наносилось с закрытой огневой позиции по данным, полученным от разведывательных подразделений и операторов беспилотных систем.
  • Применение орудий «Гиацинт-Б» в контрбатарейной борьбе и для поддержки российских подразделений продолжает демонстрировать высокую эффективность.
КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Гвоздика".
"В ходе выполнения боевой задачи расчет уничтожил опорный пункт, пункт управления БПЛА, а также пресекли попытку наступления пехотной группы ВСУ на позиции российских подразделений, уничтожив более десяти военнослужащих ВСУ", - сообщил агентству военнослужащий.
По его словам, огневое поражение наносилось с закрытой огневой позиции по данным, полученным от разведывательных подразделений и операторов беспилотных систем.
"Слаженность расчета и своевременное получение разведданных позволили оперативно реагировать на изменение обстановки и гарантированно уничтожать выявленные цели. Противник понес потери в живой силе и огневых средствах", - сообщил он.
Применение орудий "Гиацинт-Б" в контрбатарейной борьбе и для поддержки российских подразделений продолжает демонстрировать высокую эффективность.
"Артиллерийские подразделения продолжают выполнение боевых задач в составе группировки войск "Север", - отметил военнослужащий.
