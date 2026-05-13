14:20 13.05.2026
Врач рассказала, как острая пища может помочь похудеть

Диетолог Мизинова: специи могут помочь сбросить вес

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что острые специи могут помочь похудеть.
  • Острые специи помогают разнообразить рацион при соблюдении диеты.
  • Мизинова предостерегла от употребления острой пищи при проблемах с ЖКТ.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Острые специи могут помочь похудеть, поскольку с их помощью проще питаться разнообразно, несмотря на ограничения, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.
"Острая еда может помочь похудеть. Когда человек находится на ограничениях с целью сбросить вес, как правило, пища кажется пресной. Например, куриная грудка, отварное мясо, паровые овощи. Чтобы разнообразить такую еду, специи действительно идеальны, и они могут помочь сбросить вес", - сказала интернет-порталу NEWS.ru Мизинова.
В то же время врач предостерегла от употребления острой пищи при проблемах с ЖКТ, прежде всего с пищеводом и желудком.
"Если уже есть проблемы, то острую пищу есть просто нельзя. Она будет вредна и способствовать обострению или ухудшению состояния человека", - резюмировала Мизинова.
