Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что острые специи могут помочь похудеть.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Острые специи могут помочь похудеть, поскольку с их помощью проще питаться разнообразно, несмотря на ограничения, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

"Острая еда может помочь похудеть. Когда человек находится на ограничениях с целью сбросить вес, как правило, пища кажется пресной. Например, куриная грудка, отварное мясо, паровые овощи. Чтобы разнообразить такую еду, специи действительно идеальны, и они могут помочь сбросить вес", - сказала интернет-порталу NEWS.ru Мизинова.

В то же время врач предостерегла от употребления острой пищи при проблемах с ЖКТ, прежде всего с пищеводом и желудком.