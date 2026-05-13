Рейтинг@Mail.ru
Спасатели ищут нескольких работников горящей нефтебазы под Уфой - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 13.05.2026 (обновлено: 17:03 13.05.2026)
Спасатели ищут нескольких работников горящей нефтебазы под Уфой

Спасатели ищут нескольких работников на территории горящей нефтебазы под Уфой

© Кадр видео из соцсетейДым от пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" под Уфой
Дым от пожара на линейной производственно-диспетчерской станции Нурлино под Уфой - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Дым от пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" под Уфой
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть — Урал» произошло возгорание.
  • Трое сотрудников подрядной организации пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
  • Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, которые находились на площадке в момент ЧП.
УФА, 13 мая - РИА Новости. Спасатели ведут поиски нескольких работников, которые находились на нефтебазе под Уфой в момент возгорания, сообщает АО "Транснефть - Урал".
На линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" АО "Транснефть - Урал" в ходе проведения работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации, произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования, сообщает организация.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Пожар на нефтебазе в Тихорецке потушили
18 апреля, 10:55
Работы выполнялись силами подрядной организации, трое ее сотрудников пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении.
"Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП", - следует из сообщения.
В настоящее время локализацией пожара занимается договорное подразделение пожарной охраны МЧС России. На месте также работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего, добавили в организации.
Пожарные рукава на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
На Кубани потушили пожар в поселке Волна, возникший после атаки ВСУ
Вчера, 12:27
 
ПроисшествияУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала