Спасатели ищут нескольких работников горящей нефтебазы под Уфой

© Кадр видео из соцсетей Дым от пожара на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" под Уфой

Краткий пересказ от РИА ИИ На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть — Урал» произошло возгорание.

УФА, 13 мая - РИА Новости. Спасатели ведут поиски нескольких работников, которые находились на нефтебазе под Уфой в момент возгорания, сообщает АО "Транснефть - Урал".

На линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" АО "Транснефть - Урал" в ходе проведения работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации, произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования, сообщает организация.

Работы выполнялись силами подрядной организации, трое ее сотрудников пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении.

"Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП", - следует из сообщения.