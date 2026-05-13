Рейтинг@Mail.ru
Вокалист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга во время концерта - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:59 13.05.2026
Вокалист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга во время концерта

Вокалист Bring Me the Horizon Сайкс получил сотрясение мозга во время концерта

© AP Photo / Charlie RiedelПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Charlie Riedel
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга.
  • Во время выступления в Сент-Луисе штата Миссури в США неизвестный бросил в Сайкса телефон.
  • После удара Сайкс испытывал небольшую дезориентацию, но сообщил, что с ним все хорошо.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга в результате того, что кто-то бросил в него телефон во время выступления в США.
Как пишет журнал Hollywood Reporter, неизвестный бросил в Сайкса телефон во время концерта в понедельник. Выступление прошло в городе Сент-Луис штата Миссури в США.
"Хотел сообщить, что со мной все хорошо. Удар телефона по голове определенно был болезненным, и у меня легкое сотрясение мозга, но отек стал уже прилично меньше", - написал Сайкс в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Музыкант добавил, что во время выступления на сцене после удара ему было нелегко, поскольку он испытывал небольшую дезориентацию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
СМИ: концерт Metallica в Греции вызвал небольшое землетрясение
00:31
 
КультураВ миреСШАСент-ЛуисМиссури
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала