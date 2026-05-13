Вокалист Bring Me the Horizon получил сотрясение мозга во время концерта

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил легкое сотрясение мозга в результате того, что кто-то бросил в него телефон во время выступления в США.
"Хотел сообщить, что со мной все хорошо. Удар телефона по голове определенно был болезненным, и у меня легкое сотрясение мозга, но отек стал уже прилично меньше", - написал Сайкс в сториз Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Музыкант добавил, что во время выступления на сцене после удара ему было нелегко, поскольку он испытывал небольшую дезориентацию.
