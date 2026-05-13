Госдума ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве ЕАЭС и ОАЭ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Соглашение подписано в Минске 27 июня 2025 года. Оно направлено на либерализацию и упрощение торговли товарами и развитие сотрудничества между государствами – членами ЕАЭС ОАЭ . В ЕАЭС сейчас входят Армения

Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении более чем 85% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, а также формирует условия для дальнейшего развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ в сферах, представляющих взаимный интерес.

К таким сферам относятся таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, права на интеллектуальную собственность, госзакупки.

Соглашение содержит и положения, направленные на развитие сотрудничества в таких областях как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, конкурентная политика, туризм, исследования и разработки, торговля экологическими товарами, информационные и коммуникационные технологии и в ряде других.

В результате таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены для 85% товаров, пояснял в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин . При этом бизнес сможет на выгодных условиях наращивать взаимные поставки, а для граждан государств "пятерки" пополнится ассортимент востребованной продукции, отмечал он.