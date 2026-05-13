Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС и Индонезии о свободной торговле

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.

Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Соглашение было подписано 21 декабря 2025 года на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге . Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС Индонезией . В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия

Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин

При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию при экспорте в Индонезию снизится более чем вдвое, сообщается на сайте Минэкономразвития России. А по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой, в том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства.

Правительство РФ рассчитывает, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес, отмечал Мишустин. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, исследования и разработки и многое другое.

При этом бизнес сможет на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции, а потребители получат доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, подчеркивал премьер.

"По нашим оценкам, в результате соглашения российский бизнес сможет сэкономить до 3 миллиардов рублей в год с учетом неуплаты пошлин. Соглашение будет способствовать дальнейшему наращиванию нашей взаимной торговли, и к 2030 году мы ожидаем увеличения наших поставок в Индонезию на 41%", - сообщил на заседании Госдумы замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев