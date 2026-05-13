Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник при подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву", — написал он на платформе "Макс".
На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил мэр.
Примерно через полчаса он сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника.
В аэропортах Внуково и Домодедово на несколько часов вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Шереметьево обслуживал рейсы по согласованию.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
22 июня 2022, 17:18