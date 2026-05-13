Силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник при подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Примерно через полчаса он сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника.