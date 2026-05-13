Промысловики красноярского севера получат снаряжение бесплатно

КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Более 210 рыбаков и охотнников, проживающие в северных территориях Красноярского края, в этом году получат бесплатно дорогостоящее промысловое снаряжение, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

"В этом году промысловое снаряжение получат 211 охотников и рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера — это жители Эвенкийского, Туруханского, Енисейского и Боготольского (Пасечное, Чиндат и Усть-Чульск) муниципальных округов. За счет краевого бюджета закупят 167 единиц дорогостоящего оборудования", - говорится в сообщении.

По данным агентства, охотникам и рыбакам будут предоставлены лодочные моторы, надувные лодки, бензогенераторы, электрогенерирующие печи, бензопилы и радиостанции. Кроме того, они получат рыболовные сети, капканы, палатки, спальные мешки, сани-волокуши, специальную одежду и другое необходимое снаряжение.

В этом году оформить меру поддержки впервые стало возможно через портал "Госуслуги". Руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов отметил, что перевод государственных услуг в цифровой формат ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей".

"Пока такая техническая возможность есть у охотников и рыбаков из числа коренных малочисленных народов, проживающих в Енисейском, Северо-Енисейском и Боготольском муниципальных округах. В дальнейшем механизм планируется распространить и на другие территории края, а также на иные государственные услуги", – сказал Нарчуганов.