Словакия возобновила работу пограничных переходов на границе с Украиной

БРАТИСЛАВА, 13 мая - РИА Новости. Словакия возобновила работу ранее закрытых в целях безопасности пограничных переходов на границе с Украиной, сообщило финансовое управление республики.

Ранее в среду ведомство на своем сайте сообщило, что по соображениям безопасности пограничные переходы на границе с Украиной были закрыты примерно с 15.00 (16.00 мск).