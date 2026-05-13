Фонд "Сколково" проведет "Питч года" для малых технологических компаний

МОСКВА, 13 мая - Пресс-служба Фонда "Сколково". На Startup Village 2026 Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) проведет "Питч года" — отбор технологических компаний, ориентированный на привлечение частных инвестиций, запуск пилотов и работу с корпоративными заказчиками.

Инвесторы смогут получить доступ к проектам, готовым к масштабированию, а также воспользоваться механизмом компенсации части вложений.

В центре "Питча года" — малые технологические компании (МТК) уже готовые к коммерциализации. Команды представят свои решения инвесторам, корпорациям и представителям венчурного рынка. Ключевой фокус — компании, которые могут выйти за пределы стадии разработки и перейти к реальному внедрению и росту бизнеса.

Для частных инвесторов участие в таких проектах может быть дополнительно поддержано через механизм возмещения инвестиций в технологические компании, реализуемый в Сколково. Общий объем субсидий для бизнес-ангелов по программе приблизился к одному миллиарду рублей. Механизм позволяет инвестору вернуть до 50% вложений в виде налогового вычета — в пределах суммы НДФЛ, уплаченного за предыдущие три года. Статус МТК дает возможность привлечь неограниченное количество инвесторов, при этом каждый из них сможет получить компенсацию до 20 миллионов рублей.

Одним из обязательных условий участия в программе является наличие у стартапа статуса МТК. Такой критерий позволяет выделять компании, готовые не только к разработке технологии, но и к коммерциализации, работе с заказчиками и дальнейшему росту.

С момента запуска механизма 190 технологических компаний привлекли от 430 инвесторов более 5 миллиардов рублей частных инвестиций. По данным Фонда, инструмент становится одним из ключевых механизмов привлечения частного капитала в российский технологический сектор.

Помимо компенсации части вложений для инвесторов, Сколково предоставляет и прямые меры поддержки технологическим компаниям. Общий объем грантовых программ достигает около 1 миллиарда рублей и включает финансирование пилотных внедрений, доращивание технологий, создание прототипов и клинические исследования.

"Сегодня инвесторы все чаще смотрят не просто на технологию, а на готовность компании к масштабированию и работе с рынком. Startup Village и "Питч года" позволяют увидеть проекты, которые уже прошли базовую проверку спросом и готовы к следующему этапу роста. Только за 2025 год бизнес-ангелы инвестировали 1,1 миллиарда рублей в малые технологические компании, а Сколково компенсировал инвесторам 50% вложений, что составило более 500 миллионов рублей. Для технологических компаний — это возможность привлечь частный капитал, а для инвесторов — получить доступ к более зрелым проектам и снизить риски инвестирования", — прокомментировал заместитель председателя правления Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков.

Сколково выступает одним из операторов федерального проекта "Технологии" и сопровождает малые технологические компании в привлечении инвестиций и оформлении доступных мер поддержки. За пять лет Фонд вывел на рынок более 3,1 тысячи МТК, что составляет свыше половины всех малых технологических компаний в России.

Startup Village 2026 пройдет 28–29 мая на территории Технопарка "Сколково".

Организатором технофестиваля выступает Фонд "Сколково", соорганизаторами – правительство Москвы и ВЭБ.РФ. Мероприятие пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. Участие бесплатное по предварительной аккредитации.