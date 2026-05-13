Рейтинг@Mail.ru
Источник: Швейцария может ограничить срок пребывания российских дипломатов - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 13.05.2026 (обновлено: 08:12 13.05.2026)
Источник: Швейцария может ограничить срок пребывания российских дипломатов

Швейцария может ограничить срок пребывания российских дипломатов пятью годами

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцария рассматривает возможность ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет.
  • По истечении этого срока дипломат более не сможет работать в Европе.
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария рассматривает возможность ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают", - сообщил собеседник агентства.
По его информации, по истечении этого срока дипломат более не сможет работать в Европе. При этом, по словам источника, среди дипломатов РФ уже был подобный прецедент.
"Был несколько месяцев назад конкретный случай, когда человек пять лет отработал, и в продлении документов ему отказали, дали месяц на сборы. Все делается вокруг этих визовых игр. К сожалению, Швейцария не осталась в стороне от этих процессов", - отметил источник.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
13 марта, 07:35
 
В миреШвейцарияЕвропаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала