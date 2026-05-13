Источник: Швейцария может ограничить срок пребывания российских дипломатов

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Швейцария рассматривает возможность ограничить пребывание российских дипломатов сроком в 5 лет, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают", - сообщил собеседник агентства.
"Был несколько месяцев назад конкретный случай, когда человек пять лет отработал, и в продлении документов ему отказали, дали месяц на сборы. Все делается вокруг этих визовых игр. К сожалению, Швейцария не осталась в стороне от этих процессов", - отметил источник.
