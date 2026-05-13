Шойгу примет участие во встрече секретарей совбезов членов ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Бишкек для участия в 21-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
- На встрече планируется обсуждение дальнейшего развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в различных сферах, включая противодействие терроризму и обеспечение международной информационной безопасности.
- Шойгу выступит с оценками ситуации в сфере международной безопасности и предложениями по повышению роли и авторитета ШОС в мире.
БИШКЕК (Киргизия), 13 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек для участия в 21-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование механизмов взаимодействия государств-членов ШОС в сферах противодействия терроризму, экстремизму, торговле людьми, а также незаконному обороту оружия и наркотиков.
Также планируется обсудить вопросы обеспечения международной информационной безопасности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Шойгу выступит в ходе заседания с оценками ситуации в сфере международной безопасности и предложениями по повышению роли и авторитета ШОС в мире.
Кроме того, на заседании прозвучат выступления Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации в сфере обеспечения безопасности государств-членов Организации и директора исполнительного комитета РАТС ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС.