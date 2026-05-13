Шойгу примет участие во встрече секретарей совбезов членов ШОС

БИШКЕК (Киргизия), 13 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Бишкек для участия в 21-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.

Также планируется обсудить вопросы обеспечения международной информационной безопасности и безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, на заседании прозвучат выступления Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации в сфере обеспечения безопасности государств-членов Организации и директора исполнительного комитета РАТС ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС.