Дубль Дорофеева помог "Вегасу" выйти вперед в серии с "Анахаймом"
07:56 13.05.2026
Дубль Дорофеева помог "Вегасу" выйти вперед в серии с "Анахаймом"

"Вегас" обыграл "Анахайм" и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
  • Дубль Павла Дорофеева помог «Вегасу» выйти вперед в серии.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Анахайм Дакс" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). В составе "Голден Найтс" дубль оформил Павел Дорофеев (17-я и 65-я минуты), также шайбу забросил Томаш Гертл (45). У "Анахайма" отличились Беккетт Сеннеке (13) и Олен Целльвегер (57).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 мая 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
Вегас
3 : 2
Анахайм
16:13 • Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
44:48 • Томаш Гертл
(Брэндон Саад, Расмус Андерссон)
64:10 • Павел Дорофеев
(Джек Айкел)
12:36 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Мейсон Мактавиш)
56:55 • Олен Зеллвегер
(Каттер Готье, Мейсон Мактавиш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором периоде Дорофеев получил травму колена после того, как заблокировал бросок игрока "Дакс" Джексона Лакомба, но смог самостоятельно покинуть лед и уйти в раздевалку. К концу второго периода стало известно, что россиянин вернулся на скамейку и был готов продолжить игру. Российский форвард был признан первой звездой матча.
Также за "Вегас" матч провел российский нападающий Иван Барбашев, не отметившийся результативными действиями. В составе "Анахайма" на льду появился защитник Павел Минтюков, не набравший очков.
Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Вегаса". Следующая игра пройдет в Анахайме в пятницу.
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Павел Минтюков
 
