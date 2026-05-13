Дубль Дорофеева помог "Вегасу" выйти вперед в серии с "Анахаймом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
- Дубль Павла Дорофеева помог «Вегасу» выйти вперед в серии.
- Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Анахайм Дакс" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0). В составе "Голден Найтс" дубль оформил Павел Дорофеев (17-я и 65-я минуты), также шайбу забросил Томаш Гертл (45). У "Анахайма" отличились Беккетт Сеннеке (13) и Олен Целльвегер (57).
13 мая 2026 • начало в 04:30
Закончен в OT
16:13 • Павел Дорофеев
44:48 • Томаш Гертл
64:10 • Павел Дорофеев
12:36 • Beckett Sennecke
(Каттер Готье, Мейсон Мактавиш)
56:55 • Олен Зеллвегер
(Каттер Готье, Мейсон Мактавиш)
Во втором периоде Дорофеев получил травму колена после того, как заблокировал бросок игрока "Дакс" Джексона Лакомба, но смог самостоятельно покинуть лед и уйти в раздевалку. К концу второго периода стало известно, что россиянин вернулся на скамейку и был готов продолжить игру. Российский форвард был признан первой звездой матча.
Также за "Вегас" матч провел российский нападающий Иван Барбашев, не отметившийся результативными действиями. В составе "Анахайма" на льду появился защитник Павел Минтюков, не набравший очков.
Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Вегаса". Следующая игра пройдет в Анахайме в пятницу.